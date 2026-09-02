Cielo rojo: ciudad china amanece así y desata asombro entre sus habitantes

El lunes, los habitantes de Changzhou, en la provincia china de Jiangsu, despertaron con un cielo teñido de rojo, un fenómeno que causó sorpresa. Según un testigo, el tono pasó de rosado a rojizo en apenas dos minutos y se mantuvo así durante unos siete u ocho minutos, antes de que todo volviera a la normalidad.
A stunning pink-red sky suddenly lit up over Changzhou, Jiangsu, China yesterday, shortly before thunderstorms and heavy rain swept through the area. pic.twitter.com/0mBbz4mx9h
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 1, 2026
Unos veinte minutos después comenzó una fuerte tormenta. Expertos explicaron que se trató de un efecto óptico atmosférico provocado por la humedad y las partículas previas al temporal.