Impulsa Jorge Soto plataforma para modernizar revisión de valores municipales

A propuesta del diputado Jorge Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, el Congreso del Estado desarrolló una nueva plataforma digital para modernizar la revisión de las tablas de valores que cada año presentan los municipios.

Soto explicó que la iniciativa surgió ante la necesidad de dejar atrás un procedimiento que todavía implicaba revisar manualmente una gran cantidad de información relacionada con sectores catastrales, tipos de construcción, valores por metro cuadrado e instalaciones especiales.

“Necesitábamos actualizarnos y dejar atrás las revisiones con papel, pluma y lápiz. Propusimos desarrollar esta plataforma y, después de casi un año de trabajo, por fin está lista”, señaló.

La herramienta fue construida por la Dirección de Sistemas del Congreso, con asesoría de la Dirección de Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Las tablas de valores son aprobadas por los ayuntamientos y posteriormente enviadas al Congreso para su revisión, ya que constituyen la base para el cobro del impuesto predial y la traslación de dominio.

Soto destacó que la nueva plataforma permitirá reducir trabajo manual, sistematizar la información y realizar revisiones más rápidas y precisas.

“Le va a facilitar la vida a los municipios y al propio Congreso. Vamos a ser mucho más eficientes y precisos en la revisión de sus propuestas”, afirmó.

Como parte de su implementación, a partir del 17 de septiembre se realizarán siete reuniones regionales de capacitación para funcionarios municipales, con participación del Congreso y de la Dirección de Catastro estatal.