Atacan a balazos vivienda de alcalde morenista en Hidalgo; muere un policía y otro resulta herido

Un comando armado atacó durante la madrugada de este sábado el domicilio del presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, Francisco Martínez Enríquez, agresión que dejó como saldo un policía municipal sin vida y otro más lesionado por impactos de arma de fuego.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas en la comunidad de Acoxcatlán, localidad serrana de donde es originario el alcalde y donde se encuentra su vivienda, la cual contaba con resguardo de elementos de la Policía Municipal al momento del ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados irrumpieron en el inmueble y abrieron fuego contra el personal de seguridad que se encontraba en el lugar. Durante la agresión, uno de los agentes perdió la vida, mientras que otro resultó herido de bala y requirió atención médica.

El alcalde Francisco Martínez Enríquez resultó ileso, debido a que no se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el ataque. Las autoridades correspondientes deberán esclarecer la agresión, identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado.