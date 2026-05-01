Problemas legales para Britney Spears: la acusan de manejar ebria y bajo efectos de drogas

Britney Spears enfrenta problemas legales luego de ser acusada formalmente de manejar ebria y bajo efectos de drogas en California.

De nuevo, Britney Spears -de 44 años de edad- está en el centro de la polémica, ya que se le imputa haber conducido de forma errática y alta velocidad.

Acusan a Britney Spears de manejar ebria y bajo efectos de drogas

La Fiscalía del Condado de Ventura acusó formalmente a Britney Spears este jueves 30 de abril por conducir bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una droga.

El cargo que enfrenta la estrella del pop es un delito menor. En la denuncia no se especifica la cantidad ni qué tipo de alcohol y drogas consumió Britney Spears.

Fue el pasado 4 de marzo 2026 cuando se dio la detención de la cantante de “Toxic”.

De acuerdo con el informe de la Patrulla de Caminos de California, Spears manejaba su BMW negro a gran velocidad y de manera errática en la autopista US 101 muy cerca de su casa.

Al ser detenida, Britney Spears estaba bajo los efectos de alcohol y drogas, por lo que fue sometida a pruebas de sobriedad.

Posteriormente, se le arrestó y llevó a una cárcel del condado de Ventura.

Tras el incidente, Britney Spears fue puesta en libertad el 5 de marzo.

No obstante, el representante de la cantante reveló que en ese momento Britney Spears ingresó de forma voluntaria a un centro de tratamiento por abuso de sustancias.

Britney Spears recibiría 12 meses de libertad condicional por manejar ebria y bajo efectos de drogas

La comparecencia de Britney Spears se programó para el lunes 4 de mayo.

Sin embargo, la cantante no está obligada a comparecer ante el tribunal por ser un cargo menor.

El caso de la estrella del pop se llevará bajo el protocolo estándar para acusados sin antecedentes de conducción bajo los efectos del alcohol, ni lesiones en la carretera y con un bajo nivel de alcohol en sangre.

La Fiscalía propondrá a Britney Spears el cargo de “conducción temeraria bajo los efectos del alcohol”.

Lo que permitiría a la cantante declararse culpable y conseguir 12 meses de libertad condicional.

Además de crédito por el tiempo que se ha cumplido, una multa impuesta por el Estado y un curso sobre conducción bajo los efecto del alcohol.