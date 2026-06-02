Probabilidad que dentro de dos años se llenen presas tras fenómeno del Súper Niño: Kamel Athié

El fenómeno de El Súper Niño se perfila como uno de los eventos climáticos más extremos y preocupantes para 2026, con proyecciones internacionales que advierten de aumentos de temperatura en el océano Pacífico superiores a los 2 °C. Su desarrollo formal inicia a mediados de año y se espera que alcance su consolidación entre agosto y octubre.

Al respecto, el experto en temas hídricos, Kamel Athié, comentó que este fenómeno provoca un calentamiento de las aguas del mar que a su vez causan evaporación (nubes) que causará entre 18 a 21 tormentas en este año del súper niño, que, tres de ellos pueden ser de categoría 5, tres y otros, ciclones potentes.

”Ojalá puedan vencer la Sierra Madre Occidental, llegar a las llanuras de Chihuahua y se puedan llenar nuestras presas”, expresó el también rector de la Universidad Tecnológica (UTCH).

Finalmente concluyó que hay probabilidades de que para dos o tres años, se puedan llenar las presas que hay en Chihuahua.