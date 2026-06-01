Arranca de la Feria del Policía 2026; reconocen labor de los elementos y sus familias

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó el arranque de la Feria del Policía 2026, un evento organizado para reconocer la entrega, compromiso y vocación de servicio de las y los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), así como el respaldo permanente de sus familias.

La jornada inaugural se llevó a cabo en las instalaciones de la Feria de Santa Rita, donde cientos de policías estatales acudieron acompañados de sus seres queridos para disfrutar de diversas actividades recreativas, espectáculos y dinámicas diseñadas especialmente para celebrar el Día del Policía.

Durante el evento, Loya Chávez estuvo acompañado por integrantes del gabinete de seguridad, directivos y mandos de la corporación, quienes se sumaron al reconocimiento de las mujeres y hombres que diariamente trabajan para preservar la seguridad y la paz en Chihuahua.

En su mensaje, el titular de la SSPE destacó el profesionalismo y la dedicación del personal operativo, al tiempo que expresó un agradecimiento especial a las familias de los agentes, a quienes calificó como un elemento fundamental en la labor policial.

Asimismo, recordó a los elementos que han perdido la vida en cumplimiento de su deber, resaltando que su legado permanece presente en la institución y en el servicio que prestan sus compañeras y compañeros.

La celebración incluyó diversas opciones de alimentos, actividades de convivencia y espectáculos artísticos. Entre los eventos más destacados estuvieron las presentaciones del comediante “El Costeño” y del cantante Edwin Luna junto a la Banda La Trakalosa de Monterrey, quienes amenizaron la tarde ante cientos de asistentes.

Uno de los momentos más esperados fue la tradicional rifa de regalos, encabezada por el propio secretario Gilberto Loya, en la que se entregaron electrodomésticos, bicicletas, pantallas, viajes todo pagado a destinos de playa y vehículos, como reconocimiento al esfuerzo de los elementos de la corporación.

Con este tipo de actividades, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fortalece las acciones de bienestar institucional dirigidas a las y los policías, impulsando la integración familiar, el sentido de pertenencia y el reconocimiento a quienes dedican su vida al servicio de la ciudadanía.