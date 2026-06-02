Rastrean al presunto paciente cero del nuevo brote de ébola

El paciente cero del nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo en realidad podría remontarse a finales de enero, según médicos locales citados por The Telegraph.

Así, la reciente epidemia podría haber iniciado con una persona que recibió tratamiento en un hospital de la ciudad de Rwampara, en el este del país, y no logró sobrevivir. Las fuentes del periódico añadieron que durante su estancia en el centro de salud, el paciente contagió a ocho trabajadores sanitarios.

“Es probable que la verdadera magnitud de este brote de ébola sea mucho peor de lo que sugieren las cifras oficiales”, afirmó Rachel Howard, asesora técnica superior de emergencias sanitarias de la organización Comité Internacional de Rescate.

La información proporcionada por los médicos contrasta con los registros disponibles, pues el primer caso oficial del actual brote fue confirmado el 15 de mayo por el Ministerio de Salud del Congo. Si los datos sobre el presunto paciente cero se confirman, la enfermedad habría circulado durante al menos cuatro meses sin ser detectada.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) supuso previamente que la primera persona infectada por ébola fue un trabajador sanitario en Bunia, que comenzó a presentar síntomas de la enfermedad el 25 de abril y posteriormente falleció.