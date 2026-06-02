Especialistas bajan a 1.1% su expectativa para el PIB, esperan inflación de 4.36%: Encuesta Banxico

Los especialistas del sector privado esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México de 1.10% para este año, según los resultados de la encuesta mensual que aplica el Banco de México (Banxico).

Este pronóstico implica un recorte frente al 1.38% estimado en abril; se ubica debajo del mínimo supuesto y recién ajustado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está en 2.3% y se aproxima al mínimo que pronostican organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE, que ronda el 1.3 por ciento.

Con esta previsión se hilaron tres recortes mensuales consecutivos del pronóstico medio de crecimiento que tenían los especialistas, desde el máximo esperado en febrero, cuando la media de los analistas consultados esperaba un avance de 1.50% en el crecimiento de la economía y queda como la expectativa de crecimiento más baja recabada para el PIB en 13 meses.

En una encuesta recabada entre el 18 y 27 de mayo, entre 43 grupos de análisis se puede ver una moderación en la expectativa de inflación para este año a 4.35% que interrumpió la racha de cuatro lecturas mensuales al alza.

Con este contexto de crecimiento del PIB en 1.10% y una variación de la inflación en 4.35%, los especialistas esperan que la Junta de Gobierno del Banco de México dejará sin cambio tasa en 6.49 por ciento. Actualmente la tasa se encuentra en 6.50% tras la rebaja ejecutada en la decisión monetaria del 8 de mayo. Un recorte que llegó acompañado del aviso de que la Junta de Gobierno cerró el ciclo de recortes.

No es buen momento para invertir

En el apartado de la encuesta sobre clima de negocios no hay un solo analista que considere que hoy es un buen momento para invertir.

Tal como lo explica Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, se ha registrado una respuesta similar en octubre del 2001; en febrero de 2009; noviembre de 2016, así como en mayo y octubre de 2019. Y después en el año de la pandemia, en marzo, abril, junio y agosto del 2020 y en diciembre del 2025.

El 55% de los entrevistados consideran que el clima de negocios permanecerá igual los siguientes 6 meses; 33% estima que mejorará y 13% considera que puede empeorar.

En el apartado de la encuesta sobre factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México, identificaron como los principales a:

Los problemas de inseguridad pública, con el 19% de las respuestas

Los factores coyunturales como política sobre comercio exterior , con 12%

, con 12% La ausencia de un cambio estructural en México con el 9% de las respuestas

La encuesta se levantó en un contexto de elevada incertidumbre externa e interna; no obstante, sus resultados aún no incorporan posibles efectos de eventos recientes, incluidos la entrega a las autoridades de Estados Unidos de tres funcionarios de Sinaloa, acusados de por presuntos nexos con el narco por el Departamento de Estado aquél país. Ni el arranque de la primera ronda de revisión del T-MEC de México con Estados Unidos.