Prevén martes caluroso y con vientos en territorio estatal; máxima será de 36°C en la ciudad de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de fuertes vientos, posible formación de tolvaneras y lluvias aisladas para este martes 2 de junio en distintas regiones del estado.

⚠️ En entidades del norte y noreste de #México🇲🇽, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.

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Hoy continuarán las condiciones de viento, con velocidades superiores a los 55 km/h en Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Balleza y Ojinaga, donde podrían registrarse tolvaneras.

Además, se prevén ráfagas por encima de los 45 km/h en Juárez, Madera, Cuauhtémoc, Chihuahua, Aldama, Julimes, Valle de Zaragoza, Rosario y Manuel Benavides.

La CEPC exhortó a la población a asegurar objetos que puedan desprenderse, conducir con precaución ante tolvaneras y mantenerse informada a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, comunicarse al 9-1-1.