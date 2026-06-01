Prisión preventiva por presunto fraude, engañó a grupo de danza con paquete de viaje

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, formuló imputación en contra de José Félix H. R., por fraude agravado, delito por el que fue detenido con una orden de aprehensión el pasado viernes 29 de mayo, en calles de la colonia Labor de Terrazas, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, entre los meses de septiembre y noviembre del año 2023, José Félix H. R., mediante engaños hizo creer a las víctimas que contaba con una agencia de viajes, diciéndoles que podía organizarles un viaje, ya que tenían que trasladarse a la ciudad de Acapulco, Guerrero, en donde participarían en un evento de danza folclórica.

No obstante, llegada la fecha del viaje, las víctimas se enteraron que no había reservaciones de avión ni hospedaje, por lo que interpusieron la denuncia en la que se señala un lucro indebido de aproximadamente 260 mil pesos, en perjuicio de 31 personas.

La información contundente que presentó la representación social, fue considerada por el Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, para imponer la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, estableciéndose la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).