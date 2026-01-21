Prioridad de infraestructura debe ser al oriente; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez señaló la necesidad de obra pública al oriente de la ciudad con

“Tenemos que darle mucha prioridad al ortiente de la ciudad en infraestructura, es necesario para la mejora de la zona y comercio”, comentó.

El líder del comercio formal destacó que la zona oriente es parte fundamental de la mano de obra comercial de la capital por lo cual es difícil que colaboradores lleguen a sus trabajos debido a los trayectos.



Reitera que hay una gran oportunidad de economía en este sector de la ciudad al contar con un gran número de parques industriales, maquiladoras y comercios pequeños que tienen que ser apoyados y detonados en infraestructura.