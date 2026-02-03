El príncipe Eduardo, hermano menor de Andrés habló por primera vez del escándalo que salpicó a la familia real británica: los abusos de Jeffrey Epstein.

En un giro inédito dentro de la Casa Real británica, el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo y hermano menor del expríncipe Andrés, se convirtió en el primer miembro de la familia real en hablar públicamente sobre las nuevas revelaciones vinculadas al escándalo de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de delitos sexuales contra menores.

Príncipe Eduardo, hermano de Andrés, el primer miembro de la realeza en hablar sobre el escándalo Epstein

Durante una intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, donde participaba en un panel sobre educación y futuro global, Eduardo fue cuestionado por un periodista sobre la reciente filtración de más de tres millones de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Epstein.

Tras un breve intento de desviar la pregunta indicando que el auditorio no estaba allí para ese tema, el duque respondió con una declaración que ha marcado un antes y un después.

“Bueno, con toda la buena voluntad del mundo, no estoy seguro de que este sea el público al que probablemente le interese lo más mínimo. Todos vinieron aquí para escuchar sobre educación, para resolver el futuro, pero no, creo que es fundamental recordar siempre a las víctimas, y ¿quiénes son las víctimas en todo esto? Hay muchas víctimas en esto”, aseguró.

Príncipe Andrés y príncipe Eduardo. (Getty Images)

La respuesta de Eduardo puso la atención no en los personajes de alto perfil implicados, sino en las personas afectadas por los crímenes de Epstein, remarcando la necesidad de poner más atención en las víctimas que han sufrido abusos.

Nuevos nombres revelados en los documentos de Jeffrey Epstein

Recientemente, el escándalo de Jeffrey Epstein reapareció con fuerza tras la liberación de documentos que, según informes, contienen intercambios de correos electrónicos y otras comunicaciones entre Jeffrey Epstein y diversas figuras públicas, entre ellas el hermano de Eduardo, el expríncipe Andrés Mountbatten‑Windsor, quien fue despojado de sus títulos reales y apartado de la vida pública en 2025 por sus vínculos con Epstein.

El príncipe Andrés, Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein eran muy cercanos. (ROO/Shutterstock)

Aunque el expríncipe Andrés ya había enfrentado críticas y consecuencias por su relación con Epstein, incluyendo una polémica entrevista en 2019 en la que negó haber mostrado empatía hacia las víctimas, ningún otro miembro de la familia real había hecho comentarios directos sobre el caso hasta ahora.

Con esta breve declaración, el duque de Edimburgo abrió una pequeña puerta para que otros miembrtos de la realeza se atrevan a hablar de uno de los escándalos más mediáticos y sensibles de los últimos años.