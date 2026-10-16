PRI Chihuahua instala Consejo Político Municipal para el periodo 2026–2029

Con el objetivo de fortalecer su organización interna, renovar sus órganos de representación y consolidar la participación de su militancia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo la sesión solemne de instalación del Consejo Político Municipal de Chihuahua para el periodo estatutario 2026–2029.

El evento tuvo como sede el Auditorio Luis L. León, contó con la participación de Alex Domínguez presidente estatal del PRI y diputado federal; Janeth Montes López secretaria general del CDE; Pedro Beristáin Flores, presidente del Comité Directivo Municipal; y Ana Lilia Orozco Ortiz, secretaria general del CDM, diputados locales, así como dirigentes, representantes de sectores y organizaciones, y consejeras y consejeros políticos municipales.

En el desarrollo de la sesión se llevó a cabo la toma de protesta estatutaria de los integrantes del Consejo Político Municipal, órgano encargado de participar en las decisiones y trabajos institucionales del partido durante el periodo 2026–2029.

Asimismo, se incluyó la presentación del informe sobre el proceso de elección e integración del Consejo, la designación de la Secretaría Técnica y la conformación de la Comisión Municipal de Procesos Internos y de la Comisión Política Permanente, conforme a la normativa partidista.

Durante la sesión, Karla Fabiola Armendáriz fue electa por unanimidad como titular de la Secretaría Técnica del Consejo Político.

En su mensaje, Pedro Beristáin Flores, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, destacó que la instalación del Consejo representa mucho más que el cumplimiento de una formalidad estatutaria, pues implica asumir una responsabilidad con la militancia y con la sociedad chihuahuense.

El dirigente municipal recordó que el PRI ha sido parte fundamental de la historia de México, al contribuir a la construcción de instituciones, la ampliación de la educación pública y el desarrollo de la seguridad social; sin embargo, reconoció que también es necesario realizar una reflexión crítica sobre los aciertos y errores del partido.

“La historia no nos concede privilegios, la historia nos impone responsabilidades. Un partido que aspira a tener futuro debe ser capaz de reconocer sus aciertos, pero también sus errores”, expresó Beristáin Flores.

Por su parte, Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, destacó la importancia de la instalación del Consejo Político Municipal, particularmente ante la proximidad del proceso electoral de 2027 y las decisiones que deberán tomar los órganos partidistas.

El dirigente estatal explicó que actualmente se encuentran en una etapa de diálogo y acercamiento político para explorar la posibilidad de construir candidaturas comunes o una coalición electoral, tanto para los ayuntamientos como para las diputaciones locales.

Señaló que los plazos establecidos en el calendario electoral obligan a acelerar los trabajos de organización, negociación y construcción de acuerdos, por lo que el Consejo Político Municipal tendrá una participación importante en el análisis y la toma de decisiones.

“Estamos en un momento fundamental para definir el rumbo de nuestro partido. Los tiempos electorales avanzan y debemos trabajar con responsabilidad para construir acuerdos que respondan a las necesidades de Chihuahua”, expresó, en síntesis, Alex Domínguez.

Asimismo, sostuvo que cualquier acuerdo político deberá partir de un proyecto de futuro para Chihuahua, que contemple gobiernos funcionales, capaces de atender las principales necesidades de la población y ofrecer soluciones a los desafíos que enfrenta la entidad.