Detienen a extesorero de Ignacio Zaragoza por peculado agravado de 2.2mdp

_La orden de aprehensión librada por un juez se ejecutó en el municipio de Guerrero, Chihuahua_

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de M.E.C.C., quien se desempeñó como Tesorero del Municipio de Ignacio Zaragoza, por su probable participación en el delito de peculado agravado, relacionado con la disposición ilegal de 2 millones 200 mil pesos, provenientes de un crédito irregular contratado a nombre del Ayuntamiento en la pasada administración municipal denunciado por el actual presidente municipal.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, se presume que el imputado habría participado, junto con diversos servidores públicos municipales, en un acuerdo para disponer de dichos recursos, cuyo destino anunciado sería el recarpeteo de calles, la adquisición de maquinaria y la remodelación integral de la Presidencia Municipal. Sin embargo, las indagatorias permitieron establecer que ni los trabajos referidos ni las adquisiciones se realizaron.

La investigación se inició a partir de los señalamientos de autoridades de la actual administración municipal, que acudieron a esta representación social, luego de que el Ayuntamiento conociera de un juicio mercantil promovido por BANSÍ para reclamar el pago del crédito. Según lo manifestado ante el Ministerio Público, las autoridades municipales desconocían la existencia de dicha obligación al inicio de su gestión, debido a que no contaban con la documentación correspondiente, misma que no fue dada en el proceso de Entrega-Recepción.

Tras cumplimentarse el mandato judicial ayer por la tarde, M.E.C.C. será presentado ante el juez de la causa, en el Distrito Judicial Galeana, con cabecera en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; conforme a lo establecido en la ley, a fin de que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía Anticorrupción continuará con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, con respeto irestricto a los derechos humanos, el debido proceso y a la presunción de inocencia.

Con estas acciones la FACH reafirma su compromiso con el combate frontal a los delitos por hechos de corrupcion cometidos por servidores públicos.