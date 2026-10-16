Chihuahua Mobility Cluster inicia nueva etapa hacia la electromovilidad y manufactura avanzada

Jorge Charles presenta la nueva identidad del organismo y anuncia una estrategia de diversificación hacia diez segmentos industriales, con la visión de posicionar a Chihuahua como un centro de movilidad de Norteamérica

JChihuahua empezó fabricando lo que se mueve, pero ahora debemos estar en lo que se diseña, lo que se integra y lo que se programa”,orge Charles

Chihuahua, Chih., 15 de octubre de 2026. — Ante la transformación de la industria automotriz mundial y la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos, el Clúster Automotriz del Estado de Chihuahua presentó su nueva identidad como Chihuahua Mobility Cluster, con una estrategia orientada a diversificar la actividad industrial, fortalecer la proveeduría y ampliar la participación del estado en las cadenas de valor de la movilidad.

La presentación se realizó durante el Networking 2026, encuentro que reunió a representantes de empresas manufactureras, proveedores industriales, instituciones académicas y organismos empresariales, donde Jorge Alberto Charles Madrigal, presidente del organismo, expuso las oportunidades que representa esta nueva etapa para la industria de Chihuahua.

Charles explicó que la transformación contempla ampliar el alcance del Clúster hacia diez segmentos industriales, entre ellos electromovilidad, transporte pesado, vehículos recreativos, maquinaria agrícola, equipos para minería y construcción, así como sistemas especializados, aprovechando la experiencia manufacturera y las capacidades productivas instaladas en el estado.

Destacó que esta diversificación permitirá identificar nuevos mercados, fortalecer la integración de proveedores y generar oportunidades de inversión, manteniendo al sector automotriz como eje de una estrategia industrial más amplia.

Durante el encuentro, Charles presentó la nueva imagen institucional de Chihuahua Mobility Cluster, cuyo diseño parte de una letra “C” en movimiento que representa a Chihuahua y al Clúster, incorporando conceptos de dirección, aceleración, impulso y evolución. Explicó que la renovación visual acompaña una transformación de fondo, orientada a responder a los cambios tecnológicos y productivos de la industria.

En este contexto, el presidente del organismo señaló que Chihuahua busca posicionarse como uno de los principales centros de movilidad de Norteamérica y destacó que, de acuerdo con su planteamiento, se trata del primer clúster automotriz del país que decide ampliar formalmente su enfoque hacia la movilidad integral.

Subrayó que esta evolución implica aprovechar las capacidades industriales existentes para avanzar hacia actividades de mayor valor agregado, particularmente en diseño, integración tecnológica, programación y desarrollo de sistemas inteligentes. “Chihuahua empezó fabricando lo que se mueve, pero ahora debemos estar en lo que se diseña, lo que se integra y lo que se programa”, expresó.

Charles señaló que la industria automotriz atraviesa una transformación impulsada por la electrificación, la automatización y la incorporación de tecnologías digitales. Como referencia, expuso proyecciones que apuntan a que el 40% de los vehículos nuevos comercializados en el mundo podrían ser eléctricos para 2030, mientras que el 52% incorporaría sistemas avanzados de asistencia a la conducción, tendencias que están modificando las necesidades de componentes, software y capacidades de manufactura.

Asimismo, destacó el crecimiento de la producción de vehículos eléctricos y de la inversión extranjera en autopartes en México durante 2026, al considerar que, pese a la incertidumbre internacional, el sector mantiene oportunidades de expansión y desarrollo tecnológico para las empresas establecidas en Chihuahua.

La estrategia de Chihuahua Mobility Cluster se articula alrededor de cuatro pilares: negocios, tecnología, talento y red, orientados a fortalecer las relaciones comerciales, impulsar la innovación, desarrollar capacidades especializadas y facilitar la integración de proveedores locales y nacionales a cadenas de suministro cada vez más diversificadas.

El organismo opera bajo el esquema de INDEX Chihuahua, forma parte de la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz (REDCAM) y mantiene colaboración con la Industria Nacional de Autopartes (INA) y CAPIM, mediante un modelo de vinculación entre empresas, instituciones académicas y gobierno.

Con esta transformación, Chihuahua Mobility Cluster busca capitalizar la experiencia industrial del estado para impulsar nuevas inversiones, incorporar tecnologías emergentes y fortalecer su participación en los mercados internacionales, con una visión que plantea evolucionar de la manufactura tradicional hacia el desarrollo de soluciones integrales de movilidad.