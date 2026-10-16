Servicio de recolección de basura se suspende debido a temporal lluvioso y encharcamientos

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2026.- Derivado de las fuertes lluvias registradas desde la noche del jueves 15 de octubre y la presencia de la misma durante la mañana del 16, el Gobierno Municipal , a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa de la suspensión de recolección de basura el día de hoy, reanudando el servicio mañana 17 de octubre.

Lo anterior, ya que las calles registran considerables encharcamientos en distintos puntos de la ciudad así como en diversas colonias lo que dificultaría el transitar de los camiones recolectores además de poner en riesgo la integridad de las tripulaciones.

Es por ello que el servicio se verá interrumpido este viernes 16 de octubre, reanudando el servicio el día de mañana sábado 17.

Por su parte el relleno sanitario operará en los horarios acostumbrados.