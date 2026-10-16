Implementa SSPE operativo de apoyo ciudadano ante lluvia registrada en la ciudad de Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), implementó desde la noche de jueves, un operativo de emergencia, para brindar apoyo a automovilistas cuyos vehículos quedaron varados a consecuencia de la lluvia registrada en la ciudad de Chihuahua.

Policías Viales realizaron recorridos en las zonas norte y sur de la capital, donde se atendieron 18 acciones de auxilio a conductores y cierres preventivos en puntos críticos para evitar riesgos y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Entre las vialidades atendidas se encuentran distintos tramos del Periférico de la Juventud, a la altura de Plaza Cumbres, Vía Sicilia, Vistas del Sol y avenida Haciendas del Valle, así como los cruces de avenida Tecnológico con Agustín Melgar y Pascual Orozco, además de avenida Juan Escutia y calle González Cossío.

Derivado de las condiciones climatológicas, se contabilizan hasta el momento tres accidentes, sobre el Periférico de la Juventud.

Ante la persistencia de condiciones que pueden dificultar la circulación, la SSPE exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar cruzar calles inundadas o vialidades con cierres preventivos.