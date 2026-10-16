Pese a lluvias, sindicalizados del IMSS permanecen en plantón

Sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permanecen en plantón afuera de las instalaciones del Sindicato, pese a la intensa lluvia que se registra desde ayer por la noche.

Con casas de campaña instaladas al exterior del Sindicato, sobrellevaron la crecida de agua sobre la calle Independencia. El plantón tiene previsto permanecer hasta que se realice otra asamblea extraordinaria para retomar la renegociación sindical, toda vez que en días pasados se votó por el NO al incremento del 2.9 por ciento y se busca que los acuerdos establezcan un aumento del 10 por ciento.