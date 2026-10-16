Cae árbol de 15 metros sobre vehículo en Campesina Nueva

Ante las lluvias que se registraron en la ciudad elementos del cuerpo de bomberos intervinieron en la colonia Campesina al cae un árbol sobre un vehículo.

El hecho se registró en el cruce de las calles privada de pensamientos y 32 de la colonia campesina nueva, donde un enorme árbol de 15 m de altura aproximadamente cayó sobre un vehículo Malibú color dorado.



Fue necesaria la presencia de los elementos del cuerpo de bomberos, para seleccionar con una sierra las ramas del árbol.



Cabe señalar que lo anterior ocurrió debido a la gran cantidad de humedad que se registra desde la noche de ayer por la intensa lluvia, lo cual remojó la base del árbol, provocando que este el peso le ganara y cayera sobre el vehículo.



Afortunadamente este percance no dejó personas heridas solo daños materiales.

