Presidenta del TSJ se reúne con cónsul de Estados Unidos en Juárez, Katharine Beamer

-La profesionalización de las personas juzgadoras y el intercambio académico fueron temas centrales.

*Ciudad Juárez, Chih.-* La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, sostuvo una reunión institucional con la cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Katharine Beamer, con el objetivo de coordinar alianzas de capacitación especializada para el sistema de justicia penal.

Durante el encuentro, ambas representantes abordaron la colaboración e impulso que ha dado el Poder Judicial a través del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en la concertación de alianzas de formación con la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada estadounidense en México.

Asimismo, revisaron esquemas de actualización profesional como el programa “DECISIÓN PENAL”, orientado a la decisión judicial y actuación fiscal en materia penal, impartido por el Centro de Estudios Carbonell a juezas, jueces, magistradas y magistrados de la materia, el cual constó de 93 horas lectivas.

En el marco de este diálogo, la magistrada presidenta Marcela Herrera Sandoval destacó el compromiso institucional con la formación continua de los juzgadores:

“La actualización académica permanente de nuestro personal juzgador es la ruta fundamental para garantizar a la ciudadanía una impartición de justicia imparcial, de alta calidad técnica y con estricto apego a los derechos humanos; porque con un personal capacitado y profesionalizado, se consolida una justicia cercana que cambia vidas”, expresó la magistrada.

La reunión se desarrolló bajo el principio de respeto a la independencia judicial y a las competencias de cada institución, sentando las bases para futuros intercambios académicos que aporten herramientas técnicas al personal encargado de la impartición de justicia en la entidad.