PRI Chihuahua exige investigar contratos multimillonarios relacionados con Morena y Amílcar Olán para esclarecer señalamientos

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alex Domínguez, se pronunció por una investigación exhaustiva y apegada a derecho sobre los contratos y operaciones relacionados con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, y respaldó el llamado del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para que responda ante las autoridades mexicanas si existen elementos jurídicos para ello.

Recordó que Moreno Cárdenas ha solicitado la extradición de Olán y su presunta vinculación con contratos públicos relacionados con diversos proyectos y adquisiciones gubernamentales con Morena y la mal llamada 4T.

El legislador dijo que dichos señalamientos deben ser esclarecidos por las instituciones competentes y sustentados con investigaciones y pruebas, a fin de determinar si existen responsabilidades y evitar que cualquier caso de presunta corrupción quede impune.

“México necesita instituciones que investiguen sin distingos. Los contratos públicos deben transparentarse y cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades debe llegar hasta sus últimas consecuencias.

Si existen elementos constitutivos de delito, corresponde a las autoridades actuar conforme a la ley”, expresó el dirigente estatal.

Alex Domínguez sostuvo que la ubicación de Olán fuera del país no debe sustituir el debido proceso ni las investigaciones ministeriales, pero consideró necesario que la Fiscalía General de la República determine si existen elementos para proceder legalmente.