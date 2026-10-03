Sin afectaciones y con presones llenos, reciben lluvias productores de la zona rural

Las lluvias registradas en los últimos días dejaron saldo positivo para el sector rural de Chihuahua, con una importante captación de agua en presones y sin reportes de afectaciones entre los productores, informó Armando Gutiérrez, titular de Desarrollo Rural del Municipio.

El funcionario destacó que las obras realizadas para la captación y recarga de agua permitieron aprovechar las precipitaciones, particularmente mediante los presones, que recibieron una cantidad considerable de agua y representan una reserva importante para las comunidades rurales.

“Los productores nos reportaron que están muy contentos”, señaló Gutiérrez, quien explicó que incluso algunos ríos comenzaron a presentar flujo y se registraron descargas de agua provenientes de las partes altas, aunque sin generar daños.

Ante este panorama, Desarrollo Rural espera que continúen las condiciones favorables de lluvia, debido a que el agua representa una de las principales necesidades para las actividades del campo y permitirá mejorar las condiciones para los productores de la zona rural.