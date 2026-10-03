Jóvenes resultan lesionadas tras chocar contra tráiler en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc

Dos mujeres jóvenes resultaron con lesiones menores luego de protagonizar un aparatoso accidente vial en el kilómetro 26 de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, donde la camioneta en la que viajaban quedó destrozada de uno de sus costados.

El percance ocurrió cuando las jóvenes, de aproximadamente 20 años de edad, circulaban a bordo de una camioneta Ford Ranger de color gris, en sentido de Cuauhtémoc hacia Chihuahua, cuando impactaron lateralmente contra la caja de un tráiler tipo pipa.

Tras el choque, la camioneta salió de la cinta asfáltica y posteriormente regresó de manera abrupta hacia un terreno contiguo a la carretera, lo que ocasionó severos daños materiales en la unidad.

El conductor del tráiler logró detener la marcha metros más adelante, mientras que las dos ocupantes de la pickup resultaron con lesiones menores.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.