PRI Chihuahua exige frenar envío de petróleo a Cuba; primero México y su gente

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alejandro Domínguez, expresó su preocupación por lo que calificó como una indolencia del Gobierno federal encabezado por la llamada Cuarta Transformación y Morena, al respaldar a regímenes autoritarios como Venezuela y Cuba, pues se relegan problemas urgentes que enfrenta el país en materia de seguridad, economía y salud.

El legislador priista consideró indispensable que la Federación suspenda de inmediato el envío de combustible a la isla caribeña y destine esos recursos a atender las demandas más apremiantes del pueblo de México.

Alex Domínguez recordó que, de acuerdo con datos del Financial Times (2025), el Gobierno mexicano envía en promedio 12 mil 284 barriles diarios de petróleo a Cuba. Señaló que esta cifra corresponde al periodo previo a la captura de Nicolás Maduro y a la suspensión del suministro venezolano a la isla, lo que podría colocar a México como el principal soporte energético del régimen cubano.

Finalmente, subrayó que dichos recursos deberían emplearse en el abastecimiento de medicamentos en hospitales, el fortalecimiento y equipamiento de las fuerzas del orden, el mejoramiento de la infraestructura carretera y la asignación de apoyos y programas para el campo mexicano.