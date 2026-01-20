PRI Chihuahua está al corriente en el pago del predial; Juárez y Cuauhtémoc, en proceso jurídico

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua es una organización responsable y cumplida en el pago del impuesto predial, pues en la totalidad de sus edificios se encuentran al corriente, con excepción de los inmuebles ubicados en Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, los cuales actualmente están sujetos a procesos jurídicos en curso.

De acuerdo con cifras oficiales, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez enfrenta un rezago aproximado de 10 mil millones de pesos en el cobro del impuesto predial, situación que contrasta con los señalamientos dirigidos al tricolor

Entre los principales deudores se encuentran instituciones bancarias, el aeropuerto internacional de la frontera, Ferrocarriles Mexicanos y diversas compañías, que hasta la fecha no han cumplido con dicha obligación, sin que exista una acción contundente por parte del gobierno municipal encabezado por Morena para realizar los cobros correspondientes.

“Cuando hablo de persecución a los opositores me refiero al uso selectivo de la Ley, dirigido a la oposición y a quienes no estan de acuerdo en su forma de Gobernar; lamentamos que de un pleito o señalamientos derive la aplicación selectiva de la Ley” expresó Álex Domínguez dirige estatal del PRI.

En este contexto, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI informa que atenderá de manera puntual y conforme a la ley cualquier notificación que emita la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, reiterando su disposición a la transparencia y al cumplimiento de sus responsabilidades fiscales.