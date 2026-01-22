PRI advierte riesgo autoritario en Reforma Electoral de Morena: Alejandro Domínguez

El diputado federal y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, advirtió que la propuesta de Reforma Electoral impulsada por Morena busca desaparecer a la oposición, silenciar las voces críticas y conducir a México hacia un modelo autoritario, similar al implementado por Nicolás Maduro en Venezuela, mediante el control de los tres poderes del Estado.

Señaló que el país atraviesa por momentos difíciles y complejos, en los que quienes piensan diferente o ejercen una postura opositora son perseguidos, intimidados y amenazados, lo que representa un grave retroceso democrático.

El dirigente priista subrayó que Morena constituye un peligro inminente para la vida democrática del país, al pretender eliminar a los organismos autónomos y anular cualquier forma de contrapeso político con la “mal llamada Cuarta Transformación”.

Alex Domínguez afirmó que el objetivo real de esta reforma desde el oficialismo es eliminar de manera paulatina a la oposición e incluso a sus propios aliados, allanando el camino para decisiones autoritarias que podrían derivar en un escenario de dictadura al estilo venezolano.

Finalmente, sostuvo que el PRI en la Cámara de Diputados mantendrá una postura firme en la defensa de la pluralidad política, la división de poderes y las libertades democráticas, frente a cualquier intento de concentración del poder.