Prevén martes con lluvias matutinas en Chihuahua capital y aguanieve en la región serrana

Este martes, la vaguada en altura y la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, se desplazarán sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con el ingreso de humedad originado por la corriente en chorro subtropical, generarán ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

Simultáneamente, se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango, durante la mañana.

Se pronostica que, al final del día la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y la vaguada en altura se desplacen hacia Texas, dejando de afectar al país.

Para la madrugada de este martes hay posibilidad de nieve o aguanieve en las zonas altas de la zona serrana y viento con rachas superiores a 55 kilómetros por hora (km/h) en el suroeste.

Se prevén mañanas frías y tardes templadas en gran parte del estado, con temperaturas bajo cero en la zona serrana, valores cercanos a 0 grados centígrados (°C) en el occidente y máximas entre 18 y 20°C en el centro y norte; en el suroeste podrían alcanzar hasta 25 °C.