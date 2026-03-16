Prevén lunes fresco debido al frente 41 y una masa de aire ártico

Para este lunes, el frente frío núm. 41 y su masa de aire ártico asociada se desplazarán rápidamente sobre la vertiente del golfo de México e interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando descenso de temperatura en gran parte del país (excepto en el noroeste, occidente y sur).

🌫️ En estados del noroeste, occidente y sureste de #México🇲🇽, se detectan bancos de #Niebla y se espera prevalezcan, durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en las imágenes 👇 pic.twitter.com/P0VT8QtHT8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 16, 2026

Cielo medio nublado a nublado durante el día con intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco a frío, y muy frío en zonas serranas de Durango, Coahuila y Nuevo León, y gélido en zonas serranas de Chihuahua.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en San Luis Potosí, rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.