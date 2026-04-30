“Todo por la Sierra y sus niños”: Arturo Medina

En el marco de la conmemoración del Día de la Niñez, el diputado Arturo Medina, representante del Distrito 22 con cabecera en Guachochi, refrendó su compromiso con las familias de la Sierra Tarahumara y aseguró que las niñas y los niños de todos los municipios que integran su distrito cuentan con todo su respaldo para salir adelante.

Como parte de esta celebración, el legislador convivió en el Congreso del Estado con Abdiel Ibarra Negrete, niño originario de Guachochi, estudiante de la escuela Mariano Irigoyen, quien obtuvo el nombramiento como diputado infantil por un día en este 2026, reconocimiento que permitió visibilizar la voz de la niñez serrana y sus aspiraciones.

Durante este encuentro, Arturo Medina escuchó de primera mano las inquietudes, necesidades y perspectivas que Abdiel observa en su comunidad, en un ejercicio que, afirmó, forma parte de una dinámica permanente que ha sostenido a lo largo de más de 80 recorridos por los municipios de su distrito, donde mantiene contacto cercano con madres, padres de familia y comunidades enteras.

El diputado priista destacó que, en cada visita, existe una preocupación común en los hogares serranos: que sus hijas e hijos tengan oportunidades reales para construir un mejor futuro.

“Lo que más desean las familias de nuestra Sierra es que sus niños y niñas puedan salir adelante, estudiar, crecer con dignidad y seguridad. Por eso, desde mi responsabilidad, seguiré poniéndome a la orden de cada comunidad, de cada mamá y cada papá, para respaldarlos en lo que haga falta”, expresó.

Medina recordó que ha impulsado una gestión histórica en materia educativa en el Distrito 22, promoviendo mejoras en infraestructura escolar, entrega de mobiliario, apoyos económicos, impulso al deporte y diversas acciones enfocadas en fortalecer las condiciones de estudio de miles de estudiantes en toda la región.

Finalmente, reiteró que su apuesta seguirá firme para que las niñas y los niños de cada rincón de la Sierra cuenten con acceso a una educación digna, segura y con mayores oportunidades, porque invertir en la niñez, dijo, es fortalecer el presente y el futuro de la región.