Impulsarán Coparmex y TuDoFy plataforma tecnológica de búsqueda y vinculación con prestadores de servicios

• Firmaron convenio con beneficio para afiliados al Centro Empresarial y Staff

(Chihuahua, Chih. – a 30 de abril de 2026). Con el objetivo de impulsar entornos empresariales más seguros, eficientes y competitivos, COPARMEX Chihuahua firmó un convenio de colaboración con la empresa TuDoFy, plataforma tecnológica especializada en la búsqueda y vinculación con prestadores de servicios formales y verificados.

La firma del convenio se llevó a cabo esta mañana en las instalaciones del Centro Empresarial de Chihuahua, y fue encabezada por el Lic. René Mauricio Nava Rubio, Director de COPARMEX Chihuahua, y la C. Dana Mayte Visconti Martínez, representante de TuDoFy.

A través de este acuerdo, las empresas socias de COPARMEX Chihuahua tendrán acceso gratuito durante un año a la plataforma de TuDoFy, lo que les permitirá identificar, evaluar y contratar proveedores confiables, optimizando sus procesos operativos y reduciendo riesgos en la contratación de servicios.

Este convenio establece un marco de cooperación orientado a fortalecer las capacidades del sector empresarial, promoviendo la formalidad, la transparencia y la generación de mejores oportunidades de negocio. Asimismo, TuDoFy brindará acompañamiento técnico y soporte a los usuarios, garantizando una experiencia eficiente en el uso de la herramienta.

Por su parte, COPARMEX Chihuahua impulsará la difusión de esta plataforma entre su comunidad empresarial, integrándola a sus canales de vinculación y redes de negocios, con el propósito de maximizar su impacto y facilitar la conexión entre empresas y proveedores.

La alianza también contempla la incorporación de TuDoFy como afiliado al organismo empresarial, lo que permitirá fortalecer la colaboración institucional y generar sinergias en beneficio del ecosistema económico local.

Los socios podrán descargar la aplicación de la plataforma en Apple Store y pueden acceder también a través del sitio web https://tudofyapp.com/web/

Con este tipo de acciones, COPARMEX Chihuahua refrenda su compromiso de ofrecer soluciones concretas a sus empresas socias, facilitando el acceso a herramientas innovadoras que contribuyan a mejorar su competitividad, productividad y capacidad de crecimiento en un entorno cada vez más dinámico.