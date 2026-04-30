Celebra UACH Día Internacional de la Danza con talento universitario

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Danza, la UACH, a través de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural (DIEX), llevó a cabo una jornada artística que reunió a diversas agrupaciones universitarias en un escenario lleno de ritmo, tradición y expresión.

El evento contó con la destacada participación de la Compañía de Danza Folclórica, el Grupo Versátil y el Mariachi UACH, quienes ofrecieron un espectáculo vibrante que resaltó el talento, disciplina y pasión tanto de estudiantes como de maestros de la Facultad de Artes, además de las distintas unidades educativas.

Cada presentación fue una muestra del compromiso que la comunidad universitaria tiene con la preservación y difusión de las expresiones culturales, logrando cautivar al público con coreografías llenas de color, música en vivo y una energía que se transmitió desde el escenario.

Durante el evento, la directora de Extensión y Difusión Cultural, Dra. Ruth del Carmen Grajeda González, destacó la importancia de este tipo de celebraciones como espacios de encuentro y reconocimiento al arte como una herramienta de transformación social; asimismo, agradeció a las autoridades universitarias por su respaldo, así como a las y los docentes que, con su entrega, hacen posible el desarrollo artístico de las y los estudiantes.

La celebración del Día Internacional de la Danza reafirma el compromiso de la UACH por impulsar el arte y la cultura como pilares fundamentales en la formación integral de su comunidad, consolidando escenarios donde el talento florece y se comparte con orgullo.