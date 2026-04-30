Asesinan a Homar Salas, dirigente electo del Sindicato del Ayuntamiento de Culiacán

Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), Sinaloa, fue asesinado.

El homicidio ocurrió la mañana de este 30 de abril en el fraccionamiento Brisas del Humaya.

Vecinos reportaron disparos por arma de fuego, lo que provocó una movilización policial y de servicios de emergencia.

Al llegar al lugar hallaron a dos hombres muertos, mismos que fueron identificados como Homar Salas y Benjamín, este último presunto escolta del dirigente sindical.

Primeros informes señalan que sujetos se aproximaron a la vivienda de Salas Gastélum y efectuaron un ataque con fusiles de asalto.

Homar Salas había sobrevivido a atentado

En febrero pasado, cinco días después de haber sido electo líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas fue víctima de un atentado.

Sujetos armados atacaron su casa, hecho tras el cual el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que le brindaran acompañamiento.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa abrió una carpeta de investigación.

Salas Gastélum ganó la dirigencia del Stasac con mil 785 votos.

Con información de Línea Directa