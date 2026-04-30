Reclaman habitantes de Punta Oriente a la JMAS atienda pozo apagado para el tandeo de agua

Habitantes de Punta Oriente reportaron ante Entre Líneas que desde ayer el pozo ubicado sobre las calles Punta Milpillas y Punta El Vallecillo está apagado, lo cual dejó a los habitantes sin el tandeo correspondiente que los abastece del vital líquido que pagan como servicio indispensable.

En la carta que emiten a esta redacción, uno de los vecinos menciona: “No estamos en contra del tandeo, sólo queremos saber por qué lo apagan y autoridades tanto de Aquiles Serdán como de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la capital se echan la culpa, pero la culpa no es de nadie”.

Hasta la tarde de este jueves, se supo por Entre Líneas que se les brindó atención por uno de los encargados del mantenimiento de la JMAS, sin embargo, se pide de manera respetuosa la atención para esta zona que requiere de tandeos y, se afirma por parte de afectados, que no es la primera vez.

No obstante, entre la queja que los hace llegar hasta los medios de comunicación, es que, al parecer en esta ocasión, no quieren tomar la responsabilidad, pues mediante un audio, se explicó que la Dirección de Aquiles Serdán, afirman que corresponde a la capital, mientras que la JMAS, dice que ese pozo no corresponde a Chihuahua, sólo han dado apoyo (con la imagen de la pick up que aparece en esta nota).

“Me acaban de decir que no nos toca a nosotros, pero me acaban de decir que sí les damos el apoyo”, comentó una de las trabajadoras de la JMAS al mandar al ciudadano con el titular de mantenimiento de la dependencia. Por su parte el ciudadano, mostró también el comentario de Aquiles Serdán, el cual dice: “Nosotros desconocemos por completo”.

Finalmente, el grupo de vecinos, se cuestionan porqué ahora hay esa controversia, cuando en otras ocasiones, es la JMAS quien les resuelve de inmediato cuando se les marca al 073. Mientras tanto y en lo que les resuelven, siguen las preguntas:

¿Por qué fueron y le cerraron al pozo?

¿Quién trae esa llave?

¿Por qué ahora se culpan unos a otros y resulta que nadie sabe?