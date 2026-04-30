Espera presidente del Congreso que la FGR actúe apegada a derecho en caso de Rocha Moya; “sería interesante que lo llame el Senado”

Ante las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al cual lo vincula con el crimen organizado, el presidente del Congreso de Chihuahua, Guillermo Ramírez, dijo esperar que la Fiscalía General de la República actúe apegada a derecho.

Además, el presidente del Poder Legislativo local afirmó que “sería interesante” que el Senado de la República lo llame a “una reunión de trabajo”, así como lo hicieron con la gobernadora Maru Campos.

“En base a lo jurídico de los señalamientos estaríamos viendo si la Fiscalía General de la República va a actuar conforme a derecho, espero que así sea, en este tema tan delicado”, manifestó Ramírez Gutiérrez.

“Sería algo interesante también que llamaran al gobernador de Sinaloa a una mesa de trabajo en el Senado de la República, en el sentido de que ellos están muy atentos en lo que pasa en algunos estados, pues sería también interesante ver que también llamen a Rocha Moya”, sugirió Guillermo Ramírez.