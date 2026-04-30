Cocentro se deslinda de Expo Liber y llama a colaborar por la formalidad

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola dio a conocer que la realización de “Expo Liber” no le corresponde a esta asociación, destaca estar en contra del comercio informal.

“Cocentro no lo organiza y no tiene que ver con él, el 98% de las personas que utilizan los espacios no son de socios de nosotros, por estar en el centro solo vemos las normas, se me hace atinadas las declaraciones del Ing. Lazzarotto”, comentó.

En este sentido la líder del comercio formal del centro de la ciudad destacó que solo se habla de una reunión entre Canaco y Cocentro, pero esta nunca tiene una fecha, por lo cual asegura sería bueno cuadrar agendas para ver por las mejoras del centro.

Cabe destacar que Expo Liber se realiza del 29 de abril al 4 de mayo, por lo que se considera un golpe para los comercios establecidos con negocios que incluso tienen a la venta “piratería”.