Instituciones siempre deben fortalecerse, espero así sea a nivel federal: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó su deseo de que las instituciones de justicia a nivel federal se fortalezcan de manera constante.

Ello luego de ser cuestionada sobre su expectativa que tiene en el gobierno de Claudia Sheinbaum para atender las acusaciones de narco política en contra de servidores públicos de Sinaloa.

“Pues mira, yo creo que siempre hay que trabajar porque las instituciones se fortalezcan, no conozco cómo están las instituciones en materia de justicia a nivel federal, pero yo deseo que, en esta creencia de la democracia y fortalecimiento de las instituciones, que así sea”.