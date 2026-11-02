Diputados iniciarán el jueves discusión del Presupuesto 2027 en comisión

La Cámara de Diputados iniciará esta semana la discusión del Presupuesto 2027 en comisión, con el fin de votarlo en el pleno el miércoles 11 de noviembre.

Así lo confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena, al delinear la ruta de dictamen del proyecto de egresos para el próximo año.

“El próximo jueves iniciaremos ya la discusión en la Comisión de Presupuesto del Presupuesto General de Egresos 2027. Será jueves, viernes y sábado. El lunes 9 iniciaremos la discusión en el pleno. Está programada 9, 10 y 11 de noviembre, para concluirla ese día”, detalló en un vídeo mensaje en redes sociales.

Aval a cambios en la Ley del ISR y alistamiento de la convocatoria para el INE

Adicionalmente, Monreal informó que en la sesión del martes se discutirán y aprobarán las modificaciones del Senado de la República al proyecto de reformas a la

Ley del Impuesto sobre la Renta

previamente aprobado por los diputados en materia de deducciones fiscales a los transportistas.

La minuta forma parte del paquete fiscal propuesto por el Ejecutivo para el ejercicio 2027.

El coordinador de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro reafirmó además que el pleno cameral discutirá esta semana el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para emitir la convocatoria al proceso de elección de la nueva presidenta del Consejo General del INE, en sustitución de Guadalupe Taddei, quien renunció hace una semana tras los señalamientos de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y conflictos de interés.

Asimismo, dijo, “el miércoles probablemente habremos de realizar una ceremonia solemne en la Cámara de Diputados en memoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para destacar los atributos y las aportaciones que hizo a la democracia del país”.

Cierre de periodo: Ley de Bienestar Animal y reformas pendientes

Monreal anticipó la agenda para la recta final del actual periodo ordinario de sesiones.

Entre los asuntos pendientes enlistó las reformas en materia de certificados forestales y la nueva ley de bienestar animal.

“Esta ley viene de una minuta del Senado y el grupo mayoritario de Morena ha decidido respaldarla, es decir, aproximadamente la tercera o la cuarta semana de noviembre daremos lugar a la deliberación y, en su caso, aprobación de esta legislación”, indicó.

Enumeró también leyes pendientes en materia de feminicidio, delincuencia organizada y derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.

“Es decir, todavía nos queda un buen tramo para concluir el periodo de sesiones, pero vamos a cumplir y vamos a aprobar lo que a la gente le interesa”, indicó el legislador.

Con información de Milenio