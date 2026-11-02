Ernesto Ruffo continúa vinculado a proceso pese a suspensión definitiva, aclara la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la suspensión definitiva otorgada a Ernesto Ruffo Appel el pasado 29 de octubre no representa el fin del proceso penal que enfrenta por su posible participación en delitos en materia de hidrocarburos.

En un comunicado, la dependencia explicó que el imputado permanece vinculado a proceso y que la investigación en su contra continúa.

Precisó que la suspensión únicamente implica detener momentáneamente el procedimiento penal, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo promovido por el acusado.

En consecuencia, señaló la FGR, no podrá iniciar la etapa de juicio oral mientras se determina lo conducente en el amparo.

La Fiscalía reiteró que continuará con las investigaciones correspondientes para llevar ante la justicia a las personas responsables del caso.

Con información de López-Dóriga Digital