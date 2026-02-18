Prevén hoteleros buena derrama económica por concierto de Julión Álvarez

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chihuahua, Miguel Ordóñez dio a conocer que la realización de conciertos como el de Julión Álvarez aumentará la ocupación hotelera en la capital.

El exponente del regional mexicano, llegará a la capital el próximo 7 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario de la UACH, lo cual es un atractivo no solo en espectáculos, sino turístico.

“Con Julión Álvarez y grupos en tendencia si generan mucho movimiento, cuartos noche en la ciudad, ahí si viene mucha gente a los conciertos de grupos y pernocta una noche en Chihuahua ya sea porque no pueden manejar a otras ciudades en el caso de venir de otro municipio”, comentó.

Asegura que los conciertos son una oportunidad de derrama económica para el sector por ello ha sido parte de la gestión de atraer eventos de mayor magnitud a la capital para dar resultados.