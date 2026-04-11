Prevé Protección Civil Municipal continuidad de lluvias; emite recomendaciones preventivas

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que para este día se prevé la continuidad de lluvias, con mayor probabilidad durante la tarde, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones.

Ante estas condiciones, se recomienda:

Evitar transitar por calles inundadas, arroyos o zonas de riesgo

Conducir con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo distancia

No resguardarse bajo árboles, estructuras inestables o anuncios

Mantenerse informado a través de canales oficiales

En caso de emergencia, comunicarse al 911

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, reitera su compromiso de proteger a las familias y fortalecer la cultura de la prevención.