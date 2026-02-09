Prevalece pronóstico de lluvia en el estado para las próximas horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que el pronóstico de lluvia para la entidad, se mantendrá vigente durante las siguientes horas.

Habrá precipitaciones moderadas a puntualmente fuertes (25.1 a 50 mm) en el suroeste del estado; en la Sierra Tarahumara y en las regiones centro y centro-sur serán dispersas a moderadas con chubascos (5.1 a 25 mm), mientras que en el norte y noroeste serán aisladas.

Para la madrugada de este martes, hay posibilidad de nieve o aguanieve en las zonas altas de la zona serrana y viento con rachas superiores a 55 kilómetros por hora (km/h) en el suroeste.

Se prevén mañanas frías y tardes templadas en gran parte del estado, con temperaturas bajo cero en la zona serrana, valores cercanos a 0 grados centígrados (°C) en el occidente y máximas entre 18 y 20°C en el centro y norte; en el suroeste podrían alcanzar hasta 25 °C.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar situaciones de riesgo ante las lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas previstas.