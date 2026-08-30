Presupuesto para sanidad e inocuidad cae 53.5% en términos reales; piden más recursos para Senasica

Entre 2016 y 2026 el presupuesto destinado a la sanidad e inocuidad agroalimentaria en México acumuló una reducción de 53.5% en términos reales, de acuerdo con un análisis del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), organización que advierte que la reducción de los recursos limita la capacidad del país para prevenir y enfrentar plagas y enfermedades que amenazan la producción y el comercio en el sector.

Ante este escenario, especialistas del sector pidieron fortalecer el presupuesto para 2027 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al considerar que su capacidad de inspección, vigilancia y respuesta es estratégica para garantizar el abasto de alimentos y preservar el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales.

De acuerdo con un análisis realizado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) a partir de datos del gobierno federal, de 2016 a 2026 el presupuesto total para sanidad e inocuidad registró una reducción en términos nominales de 25.4%, lo que en términos reales representa una caída de 53.5%.

En el 2016 presupuesto para esa área fue de 7,585.8 millones de pesos y en 2026 fue de 3,529.3 millones de pesos, refiere la organización.

Según el CNA el problema es que, debido a esa reducción, el sistema sanitario mexicano enfrenta una restricción presupuestal estructural que compromete su capacidad de respuesta institucional frente a crecientes riesgos y exigencias globales, entre ellos los asociados al cambio climático.

En entrevista, el director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) Luis Fernando Haro Encinas, dijo: “Tenemos que ver a Senasica como el guardián de la salud del campo mexicano y dotarlo de los recursos económicos e infraestructura necesarios para que cumpla su trabajo; de lo contrario, el día de mañana vamos a lamentarlo al no tener los suficientes alimentos y estemos dependiendo de otros países”.

El directivo subrayó que esa institución representa un bien público que debe cuidarse y protegerse.

“La sanidad agroalimentaria debe verse como un tema de seguridad nacional porque implica garantizar alimentos sanos, inocuos y accesibles a la población”, remarcó.

Por su parte, Miguel Ángel Oliva consultor en comunicación especializado en el sector agropecuario comentó que no hay inspectores e instalaciones suficientes para supervisar los vegetales y animales y sus derivados, que ingresan al país.

Sin embargo, destacó que México tiene una buena posición en materia fitozoosanitaria, que se debe protegerse, pero actualmente Senasica no se da abasto.

De acuerdo con Oliva, hay una relación directa entre la fitozoosanidad y el crecimiento del sector, debido a que si se propagan las enfermedades o plagas en el país, se afecta la productividad primaria, lo cual puede provocar mermas en las cosechas, pérdida de peso y mortandad del ganado, además de retrasos en inspecciones y menor acceso a mercados internacionales.

Por ello recalcó que la inversión en sanidad es marginal si se compara con el costo de un brote. Nos sale más barato tener buenos inspectores y certificadores que tener un brote de cualquier tipo porque entonces pierdes mercado, metes productos en cuarentena, se tienen que realizar sacrificios sanitarios o incluso enfrentar litigios comerciales por incumplimientos.

Además, añadió, la inocuidad se ha convertido en un requisito no arancelario cada vez más relevante para acceder a los mercados internacionales.

La preocupación del CNA y otras organizaciones del sector radica en que la falta de presupuesto suficiente pone en peligro el estatus fitozoosanitario nacional.

Destaca que México ha padecido crisis históricas, como la fiebre aftosa y la roya del café, y actualmente enfrenta la del gusano barrenador del ganado.

Haro Encinas expuso que un ejemplo claro de la importancia que tiene para el país contar con un sistema fuerte de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria es la crisis generada por la llegada a México del gusano barrenador del ganado en 2024 y de la cual todavía no sale, aunque Estados Unidos ya comenzó la reapertura de su frontera.

Concretamente esto se tradujo en el cierre de la frontera de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas de ganado bovino en pie por más de un año, con lo cual se dejaron de exportar alrededor de 1.5 millones de cabezas con un valor estimado en 3,000 millones de dólares.

Haro Encinas destacó que históricamente México ha mantenido un buen estatus fitozoosanitario, gracias a décadas de inversión, vigilancia y coordinación institucional, lo que ha protegido la producción nacional y consolidar consolidado el acceso a mercados internacionales.

Sin embargo, los recortes presupuestales y el debilitamiento institucional ponen en riesgo esa fortaleza, por lo que es necesario reforzar las capacidades de prevención, inspección y control sanitario.

Para el CNA lo prioritario evitar el deterioro de la sanidad vegetal y salud animal.

En un escenario de ese tipo, indicó Haro Encinas, los más afectados serían los pequeños y medianos productores, porque tienen menor capacidad de reacción ante contingencias.

Además, se enfrentaría una disminución de la producción nacional, una mayor dependencia del exterior y un incremento en los precios.

Por otra parte, se pondrían en riesgo exportaciones agroalimentarias por alrededor de 55,000 millones de dólares anuales, según el CNA.

En ese aspecto, Haro Encinas destacó que un solo evento puede derivar en cierres temporales de fronteras, inspecciones extraordinarias, incremento de costos logísticos, suspensión de plantas o regiones exportadoras y pérdida de clientes internacionales.

El recalcó que consolidar un estatus sanitario toma décadas; perderlo puede tomar sapenas semanas.

Riesgos relacionados con reducción de presupuesto en Senasica

Limitaciones para atender integralmente la emergencia sanitaria asociada al gusano barrenador del ganado.

para atender integralmente la emergencia sanitaria asociada al gusano barrenador del ganado. Disminución de la capacidad de inspección fitozoosanitaria en puertos, aeropuertos y fronteras.

en puertos, aeropuertos y fronteras. Riesgo de debilitamiento de las acciones de combate a la mosca del Mediterráneo.

de combate a la mosca del Mediterráneo. Reducción de la capacidad instituciona l para realizar actividades de vigilancia epidemiológica, diagnóstico y atención de emergencias sanitarias.

l para realizar actividades de vigilancia epidemiológica, diagnóstico y atención de emergencias sanitarias. Afectación a la operación de áreas técnicas y administrativas responsables de ejecutar actos de autoridad en materia fitozoosanitaria y zoosanitaria.

en materia fitozoosanitaria y zoosanitaria. Riesgo de pérdida o deterioro de estatus sanitario y fitosanitario nacional con impactos económicos, productivos y comerciales en el sector agroalimentario.

Fuente: Consejo Nacional Agropecuario.

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