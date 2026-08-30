El ataque contra la buscadora Alma Rosa es una alerta que tenemos que atender, afirma la gobernadora de Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, afirmó este domingo que se comunicó con la buscadora Alma Rosa Rojo, quien resultó lesionada tras una agresión armada en Sinaloa junto a su hija.

En el marco de su visita a un mercado en Mazatlán, la gobernadora admitió que este tipo de agresiones y el incremento de los feminicidios en el estado serán atendidos.

“He hablado con la compañera Alma Rosa. Ella tiene todo nuestro apoyo, saludamos que afortunadamente no pasó a mayores, pero por supuesto que es una alerta que nosotros tenemos que seguir atendiendo”, dijo ante la pregunta de la prensa.

Graciela Domínguez añadió que la fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida” fue dada de alta la noche de este sábado al igual que su hija tras recibir atención en instalaciones del IMSS-Bienestar.

“Ya me reuní con uno de los colectivos, son varios colectivos en todo Sinaloa, decirles aquí, reitero, que nuestra disposición siempre va a estar para ellas el diálogo abierto, franco y directo porque de manera justa tenemos que seguir apoyando y esta actividad que hacen ellas”, añadió.

La gobernadora también aseguró que su administración tiene como asunto prioritario la seguridad y ha pedido a las instancias estatales ocuparse del incremento del número de feminicidios.

La buscadora Alma Rosa fue agredida a balazos cuando viajaba en un automóvil con su hija y dos menores de edad en Culiacán; la fiscalía estatal afirma que abrió una carpeta de investigación por el delito de tentativa de feminicidio mientras que las organizaciones han exigido protección para la víctima.