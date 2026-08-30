“Hasta que me maten se va a acabar esto”: Natanael Cano critica veto en México a los “narcocorridos”

El cantante Natanael Cano defendió los corridos tumbados frente a los intentos de censura gubernamentales por presunta apología del delito, durante la presentación de su nuevo álbum.

Durante el evento celebrado el pasado jueves en el Pepsi Center en el World Trade Center (WTC), ubicado en la Ciudad de México, Cano comentó que lo tendrían que matar para que se acabe el movimiento.

“Hasta que me maten a la verga se va acabar esto mi viejo”, respondió Natanael a Pepe Garza —productor musical del género, compositor y empresario— quien le preguntó su opinión sobre aquellos que quieren “terminar con los corridos”.

Natanael Cano redefinió el regional mexicano al encabezar la ola de corridos tumbados. Fue en 2018 cuando Cano comenzó su carrera, con el lanzamiento de cinco EPs y un álbum con canciones que ya tenían influencia de los instrumentos más utilizados en el género, como la docerola y la sustitución de la tuba por el contrabajo.

En 2019, el género cobró nombre con el lanzamiento del disco “Corridos tumbados”. En el disco participaron artistas como Junior H, quien se presentó el 11 de mayo de 2026 en La Mañanera de Claudia Sheinbaum para anunciar la segunda edición del concurso binacional “México Canta”.

Además, Junior H fue multado con 33 mil pesos por el ayuntamiento de Zapopan después de haber cantado un “narcocorrido” durante su presentación en el palenque con motivo de las Fiestas de Octubre en Jalisco.

El género Corrido Tumbado se caracteriza por tener sonidos clásicos de la música regional mexicana combinados con métricas del hip-hop.

A principios de abril de 2025, durante un concierto de Los Alegres del Barranco expusieron imágenes de Enemesio Osegera Cervantes, “El Mencho“, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras tocaban la canción “El del palenque”, lo que generó controversia.

Días después, las autoridades iniciaron una investigación por este hecho, aunque lograron librarse de un juicio que enfrentaban, aún tienen pendiente una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.