Presidente de Liga española de futbol ve a Vinicius como “un referente” en lucha contra racismo

Londres. El presidente de la Liga de Futbol Profesional española (LaLiga), Javier Tebas, defendió este jueves en Londres la lucha contra el racismo en su deporte, señalando que el brasileño Vinicius, del Real Madrid, se ha convertido en un “referente” de esa batalla.

Tebas, de 63 años, presente en la capital británica para intervenir en el simposio “Business of Football Summit” (Cumbre del Negocio del Futbol), defendió que el brasileño pueda celebrar sus goles, sin que la forma en que lo haga sea considerada una provocación.

El delantero merengue fue víctima de racismo la semana pasada por parte del argentino, Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, quien lo llamó supuestamente “mono” por el modo de celebrar al marcar un gol, en el duelo de ida de la Champions.

En una reunión con una quincena de periodistas en Londres, reconoció que existen incidentes racistas en el balompié español, rechazando que en su campeonato haya más que en otros.

“Yo no sigo una clasificación de otras competiciones de si hay más o menos insultos racistas. Pero sí sé que hay incidentes racistas en el torneo. La diferencia está que en España, la persona que ha tenido muchos incidentes más en el pasado ha sido Vinicius, que es un referente de la lucha contra el racismo”, dijo Tebas.

El presidente de LaLiga, que lleva trece años en un cargo que ocupará hasta finales de 2027, añadió que el astro brasileño “además juega en el Real Madrid, que es el club número uno del mundo. Y eso hace todavía que sea un altavoz cuando hay problemas”.

Mbappé, otro caso de racismo

Por su parte, la fiscalía solicitó un año de prisión y casi 3 mil euros de multa para un aficionado del club Real Oviedo que profirió insultos “de carácter racista” hacia Kylian Mbappé, luego de que el delantero del Real Madrid marcara un gol en 2025.

El ministerio público de Asturias, en el noroeste de España, indicó en un comunicado que el 24 de agosto pasado, “sobre las 22:07 horas, cuando el jugador del equipo visitante, de piel negra, marcó un gol en contra del equipo local, el acusado, obrando con evidente desprecio al color del jugador, profirió contra él gritos y escenificó gestos de menosprecio de carácter racista”.

Se trató de la primera vez, desde su llegada a Madrid a mediados de 2024 que Mbappé fue víctima de un incidente de este tipo, recurrentes en partidos de la liga española.

Un objetivo frecuente es Vinicius, compañero brasileño de Mbappé en el Real Madrid, varias veces víctima de discriminación racial en España que se ha convertido en símbolo de la lucha contra la discriminación en el mundo del futbol.

En 2025, cinco aficionados del Real Valladolid que también profirieron insultos racistas a Vinicius en un partido de 2022, fueron condenados por un tribunal por cometer un delito de odio: la primera resolución de este tipo en España en un estadio de futbol.

Un mes más tarde, cuatro miembros del grupo ultra Frente Atlético, que habían colgado de una horca un muñeco con la camiseta de Vinícius en enero de 2023, fueron condenados a penas de prisión de entre 14 y 22 meses.

Al final, pactaron las acusaciones para evitar la cárcel y se quedó sólo en multas, inhabilitación y alejamiento tanto del atacante como de los estadios.