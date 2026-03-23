Presidente de Israel se resguarda tras impacto de misil; descarta alto el fuego con Líbano

El presidente de Israel, Isaac Herzog, tuvo que ponerse a cubierto luego de que un misil impactó en las inmediaciones, poco después de ofrecer una rueda de prensa en la localidad de Kiryat Shmona, en el norte del país, informó Al Jazeera.

Según un video difundido por el medio qatarí, el incidente ocurrió tras su visita a la zona fronteriza. Durante su intervención, Herzog afirmó que Israel no puede volver al alto el fuego del año pasado y debe asegurar una “profundidad estratégica” dentro de Líbano.