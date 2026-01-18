Presidente de Guatemala declara estado de sitio y anuncia liberación de tres cárceles amotinadas

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este domingo la toma de control de las tres cárceles amotinadas en el país sin “una sola baja que lamentar” y declaró el estado de sitio durante 30 días a fin de poder “utilizar toda la fuerza del Estado” contra los grupos que, en connivencia con los autores de los motines, llevaron a cabo ataques contra policías en ciudad de Guatemala y otras cinco localidades, dejando al menos ocho agentes muertos y diez heridos.

“Hoy, en un operativo combinado entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Defensa, se logró restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles en donde se habían amotinado los criminales”, afirmó en una declaración en vídeo el mandatario, que acusó de las revueltas carcelarias a “maras”, a “grupos criminales” y a “estructuras políticas que estaban detrás de ellos”.

Arévalo celebró que las autoridades guatemaltecas pusieron fin “de manera ejemplar, recuperando las instalaciones, liberando a todos los rehenes y reduciendo al orden a los amotinados sin que tuviera lugar una sola baja que lamentar” en las prisiones Renovación 1, Centro de Detención Preventivo de la Zona 18 y Centro de Detención de Fraijanes 2.

Con todo, señaló que, “en represalia a los exitosos operativos que recuperaron el control de las cárceles, estos grupos criminales atacaron cobardemente a la Policía Nacional en distintos lugares del país”, con una serie de “asesinatos (…) con la intención de aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población para que cediéramos en la lucha frontal contra las pandillas y su régimen de terror”.

“Pero fracasaron. No permitimos que la violencia y la intimidación dictaran el rumbo de nuestro país”, aseguró el presidente guatemalteco, segundos antes de anunciar el “estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días”. La medida, alegó, tuvo como objetivo “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos al mismo tiempo que permitió utilizar toda la fuerza del Estado”.

A su vez, el dirigente defendió que “el estado de sitio no alteró la vida cotidiana en sus actividades normales” ni “el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas ni la movilidad de las y los ciudadanos”, como tampoco lo hizo con “ningún otro proceso de naturaleza política”.

“La aplicación del estado de sitio se restringió a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población”, incidió, lamentando que los motines ocurrieron “justo cuando el avance del país para librar a las instituciones de las redes criminales que traficaban corrupción e impunidad rindió resultados claros”.

En este sentido, responsabilizó a “las mafias político-criminales que se resistieron y buscaron infundir terror porque sabían que ese año Guatemala recuperaría su sistema de justicia”, ya que, según él, rechazaban una vida institucional “con transparencia y sin justicia”.

“Quiero decirlo alto y claro, no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas”, destacó antes de manifestar su “profundo pesar” por el resultado de los ataques en ciudad de Guatemala, Villa Nueva, Villa Canales, Chinautla, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula, que dejaron al menos ocho agentes de Policía muertos y una decena de heridos.

El anuncio llegó minutos después de que el Sistema Penitenciario guatemalteco difundiera en redes sociales la liberación de “37 guardias penitenciarios, quienes ya recibieron atención médica” tras disolver los motines del Centro de Detención Fraijanes II y del Preventivo de la zona 18, las dos cárceles que seguían amotinadas después de que las fuerzas de seguridad resolvieran unas horas antes la revuelta en la prisión Renovación 1.

Precisamente en el marco de esta última intervención, la Policía informó de que fue “neutralizado” el pandillero Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias ‘El Lobo’, considerado el cabecilla del Barrio 18 y a quien las autoridades señalaron como el coordinador de los motines.

Europa Press