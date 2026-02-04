Presentan el *800 para salvar vidas vs el suicidio

Gracias a estar presionando al Gobierno Federal en pro de la salud mental, el alcalde Marco Bonilla informó que por fin se logró conseguir que tres números, apoyen en la línea de atención a crisis, pues presentó el *800.

En este evento que encabezó el mandatario capitalino, Marco Bonilla, protagonizó la primera llamada al nuevo número, el cual es de menos dígitos.

En esa llamada, el alcalde aparentó que tenía problemas con su hijo adolescente, por lo que buscó ayuda ante la crisis de estrés que lleva como padre de familia.

Asimismo, Bonilla Mendoza, con datos del IMPAS, resaltó que el año pasado, fueron 1879 llamadas de atención a crisis. Asimismo fueron 127 contenciones.