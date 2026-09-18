Revelan el nombre de la bebé de Lady Gaga y Michael Polansky 

TMZ reveló el nombre y el sexo del primer bebé de la pareja, quien nació el pasado 9 de junio en Los Ángeles.

Lady Gaga y su prometido, Michael Polansky , se convirtieron en padres de su primer hijo. Aunque la pareja había mantenido los detalles del nacimiento en privado, ahora se dio a conocer que se trata de una niña llamada Rose Bean Polansky, quien nació el pasado 9 de junio en Los Ángeles.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F17%2Frevelan-el-nombre-de-la-bebe-de-lady-gaga-y-michael-polansky&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

Revelan el nombre de la primera hija de Lady Gaga y Michael Polansky

De acuerdo con el certificado de nacimiento obtenido por TMZ, la bebé llegó al mundo a las 11:19 de la noche en el Centro Médico Cedars-Sinai. El documento también confirma el nombre completo de la hija de Lady Gaga y Michael Polansky , tres meses después de su nacimiento.

La noticia sobre el nacimiento se conoció el 11 de septiembre, cuando Page Six publicó fotografías de Lady Gaga paseando con la bebé en el norte de California. En las imágenes, la cantante aparece cargando a la pequeña contra el pecho, acompañada por Michael Polansky.

Michael Polansky y Lady Gaga (Getty Images)

En ese momento, el medio confirmó que la pareja ya había recibido a su primer hijo, aunque todavía no se conocían el sexo ni el nombre del bebé. Cinco días después, TMZ reveló que se trata de una niña y que fue registrada como Rose Bean Polansky.

El parto fue atendido por el doctor Robert Katz, ginecólogo que también participó en el nacimiento de la hija de Ciara y Russell Wilson. Hasta ahora, Lady Gaga y su equipo no han emitido un comunicado propio para explicar el significado del nombre.

¿Por qué eligieron el nombre Rose Bean?

El origen del nombre Rose Bean no ha sido confirmado por Lady Gaga ni por Michael Polansky . Sin embargo, TMZ recordó que la cantante tiene un tatuaje de una rosa en la espalda, relacionado con la canción La Vie en Rose, que interpretó en la película A Star Is Born.

Por su parte, Daily Mail señaló que la abuela materna de Gaga se llama Veronica Rose. El medio también planteó, de manera tentativa, que el segundo nombre de la bebé podría estar relacionado con Carl Bean, quien estuvo vinculado con la canción “Born This Way”. Ninguna de estas versiones ha sido corroborada por la pareja.

Rose Bean es la primera hija de Lady Gaga, de 40 años, y Michael Polansky, de 42. Una fuente cercana a la pareja dijo a People que ambos se tomaron el verano para dedicarse a la bebé y que “brillan” cuando hablan de su nueva etapa como papás.

La cantante concluyó en abril la gira Mayhem Ball y desde entonces ha mantenido un perfil más discreto, mientras disfruta de los primeros meses de maternidad.

La relación entre Lady Gaga y Michael Polansky comenzó a finales de 2019, después de que ambos se conocieran en una fiesta gracias a Cynthia Germanotta, mamá de la cantante. La pareja hizo público su romance en febrero de 2020 y confirmó su compromiso en abril de 2024. Aunque llevan varios años comprometidos, todavía no se han casado. En marzo de este año, Gaga comentó que la boda ocurriría “pronto”, sin compartir una fecha ni más detalles sobre la ceremonia.