Motociclista resulta con fractura expuesta tras choque en avenida Industrias

Un motociclista resultó con una fractura expuesta en la pierna derecha y diversos golpes tras un choque registrado en el cruce de la avenida Industrias y Progreso Nacional.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Nissan Altima circulaba de este a oeste por Progreso Nacional y omitió el alto, cortándole la circulación al motociclista que viajaba de sur a norte a bordo de una Pulsar 250. Tras el impacto, el motociclista salió proyectado y quedó lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención y trasladarlo a un hospital, mientras agentes de la Policía Vial tomaron nota del accidente y realizaron el reporte correspondiente.